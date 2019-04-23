В Таллинне пройдут рейды по сбору опасных отходов

в Мустамяэ в 10.00-10.20 — на автостоянке у магазина "Консум" на ул. Академия; 10.30-10.50 — на автостоянке у магазина "Максима" на улице Вильде, 124; 11.00-11.20 на автостоянке у магазина "Максима" на улице Таммсааре,133; 11.30-11.50 — на автостоянке у магазина "Максима" на улице Кийли, 16; 12.00-12.20 на автостоянке у магазина "Максима" на бульваре Сыпрузе, 171; 12.30-12.50 на автостоянке за остановкой автобусов Лехола на улице Вильде; 13.00-13.20 Ehitajate tee 27 (Mustamäe Tervisekeskuse parkla) 13.30-14.00 — у магазина "Максима" на улице Сютисте, 28.

В воскресенье, 28 апреля, рейды пройдут:

в Ласнамяэ в 10.00-10.20 рядом с контейнерами для упаковки у стадиона "Катлери"; 10.35-10.55 — на автостоянке между зданиями 66 и 70/1 по улице Ляэнемере; 11.15-11.35 — перед домом №54 по улице Юмера; 11.50-12.05 — перед домом № 4 по улице Кярбера;12.25-12.40 — у дома № 20 по улице Вирби; 13.00-13.20 — на площадке между домами №№ 63 и 65 по улице Пунане; 13.30-13.50 — на автостоянке на улице Паэ, 80; 14.00-14.20 — на автостоянке на улице Палласти, 30а.

в Пирита в 10.00-10.15 — на автостоянке у Пиритаского центра (ул. Меривялья, 34); 10.25-10.45 — у магазина "Меривялья" на углу улиц Кеск и Хаавику; 10.55-11.15 — на автостоянке на улице Выза, 26; 11.25-11.45 — на углу улиц Айандузе и Мугула; 12.05-12.25 — перед гостиницей "Эколанд" на улице Рандвере, 115; 12.35-12.55 — перед магазином "Келлука" (улица Келлука, 21/23); 13.10-13.30 — у тарного пункта на автостоянке напротив дома № 16 по улице Вабаыхукооли; 13.40-14.00 — у бывшего магазина "Маарьямяэ" на улице Урва, 5.

Во время рейдов принимаются следующие опасные отходы: упаковки с опасными веществами или загрязненные ими упаковки, в т.ч. огнетушители; свинцовые аккумуляторы, батарейки и миниаккумуляторы; старые лекарства; старые краски, лаки и клеи; масла, смазочные вещества и жиры; абсорбенты; фильтрующие материалы, грязные тряпки, защитную одежду и пр.; антифризы с содержанием вредных веществ; инфекционно опасные отходы (шприцы и пр.); садовые ядохимикаты, остатки удобрений; фотохимикаты; щелочи, кислоты и иную бытовую химию; моющие вещества; отходы, содержащие ртуть, например, лампы и старые градусники; электроприборы и отходы электроники.