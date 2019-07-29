В Таллинне пройдут мастер-классы по изготовлению уличной мебели из поддонов

Начало в 16.00 и ориентировочно до 21.00. В первый день пройдет подготовка мебели — европоддоны покроют специальным защитным средством и укомплектуют между собой. На второй вечер запланирована сборка мебели. Мастерские проведут опытные городские садоводы из НКО ”Ласнаидея”, которые просят всех участников, по возможности, принести с собой европоддоны в хорошем состоянии.

”В начале июня на территории бывшего детского стадиона был открыт общественный огород, на котором все желающие могут выращивать в ящиках различных размеров зелень и другие съедобные растения. Интерес к огороду большой и сейчас в нем насчитывается уже более 20 грядок в ящиках. Мы рады, что бывший детский стадион стал популярным местом среди местных жителей и приглашаем всех принять участие в мастерских по изготовлению уличной мебели. Выражаем особую благодарность НКО ”Ласнаидея”, которая будет проводить мастерские”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.