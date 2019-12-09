В Таллинне пройдет саммит по инновациям в сфере образования

”Саммит обещает быть чрезвычайно интересным — за одним столом соберутся министры, эксперты, представители международных организаций и предприниматели, и мы обсудим проблемы сферы образования и варианты их решения, — сказала министр образования и науки Майлис Репс. — В течение двух дней мы попробуем найти возможности для того, чтобы в условиях информационно-насыщенной среды мы могли принимать в образовании решения, нацеленные в будущее”. По словам Репс, то, что встреча такого высокого уровня впервые проходит в Эстонии показывает, что наши недавние результаты в тестировании PISA, начинание Education Nation и результативные решения в сфере образования представляют большой интерес для других стран.

В саммите примет участие автор идеи тестирования PISA и руководитель Департамента по образованию и навыкам ОЭСР Андреас Шляйхер, а также президент NCEE Энтони Маккей и эмерит-президенто Марк Такер и особый советник университета Каталонии и бывший заместитель генерального директора Директората Европейской комиссии по образованию и культуре Ксавье Пратс Монне. В саммите примут участие министры образования, эксперты и предприниматели из Латвии, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Литвы, Словении, Швеции, США, Франции, Японии, Кореи, Мексики, Новой Зеландии, Испании и Великобритании.