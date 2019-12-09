09.12.2019, 08:30

В Таллинне пройдет саммит по инновациям в сфере образования

 (4)
EST 1
Mailis Reps nõustub riigikontrolliga, et seatud eesmärke ei ole nii suurel määral täidetud, kui loodeti. Näiteks seda, et tudengid ei töötaks nii palju.
Mailis Reps nõustub riigikontrolliga, et seatud eesmärke ei ole nii suurel määral täidetud, kui loodeti. Näiteks seda, et tudengid ei töötaks nii palju.Foto: Andres Putting

Сегодня и завтра в Таллинне пройдет саммит по инновациям в сфере образования Global Education Industry Summit (GEIS), на котором министры образования и ведущие эксперты со всего мира обсудят задачи, которые стоят перед образованием в цифровую эпоху.

”Саммит обещает быть чрезвычайно интересным — за одним столом соберутся министры, эксперты, представители международных организаций и предприниматели, и мы обсудим проблемы сферы образования и варианты их решения, — сказала министр образования и науки Майлис Репс. — В течение двух дней мы попробуем найти возможности для того, чтобы в условиях информационно-насыщенной среды мы могли принимать в образовании решения, нацеленные в будущее”. По словам Репс, то, что встреча такого высокого уровня впервые проходит в Эстонии показывает, что наши недавние результаты в тестировании PISA, начинание Education Nation и результативные решения в сфере образования представляют большой интерес для других стран.

В саммите примет участие автор идеи тестирования PISA и руководитель Департамента по образованию и навыкам ОЭСР Андреас Шляйхер, а также президент NCEE Энтони Маккей и эмерит-президенто Марк Такер и особый советник университета Каталонии и бывший заместитель генерального директора Директората Европейской комиссии по образованию и культуре Ксавье Пратс Монне. В саммите примут участие министры образования, эксперты и предприниматели из Латвии, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Литвы, Словении, Швеции, США, Франции, Японии, Кореи, Мексики, Новой Зеландии, Испании и Великобритании.

Global Education Industry Summit проводится уже в четвертый раз, его организуют Европейская комиссия и ОЭСР.

Читайте также: