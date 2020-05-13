В Таллинне пройдет парад уборочной техники

В четверг, 14 мая, в рамках празднования Дня Таллинна состоится ряд культурных мероприятий. Программа стартует уже в 7 утра с парада уборочной техники.
”Одна из составляющих культурного города — порядок в городской среде, и в этом направлении ведется ежедневная работа, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — В рамках весенней уборки в этом году с улиц города собрано уже свыше 4000 тонн сметок, а на мытье улиц израсходовано 21 300 кубометров воды. По случаю Дня Таллинна мы организуем общегородскую уборку улиц, и с помощью парада отметим людей, обеспечивающих чистоту на улицах города”.
Парад уборочной техники стартует от перекрестка с улицей Пайде, который расположен напротив отделения Магдалена Ида-Таллиннской центральной больницы. По традиции, вице-мэр Калле Кландорф откроет кран одной из моечных машин, и даст старт движению колонны уборочной техники. Две группы уборочной техники, в общей сложности 6 машин, отправятся в путь через виадук Пярнуского шоссе по направлению к центру города. Три единицы техники начнут путь в противоположном направлении — из центра города. В течение дня моечные машины пройдут по всем главным улицам города.
Патрули муниципальной полиции на короткое время перекроют движение в обоих направлениях, чтобы три единицы техники смогли выстроиться в ряд и приступить к уборке.
Прямая трансляция будет проводиться на сайте tallinn.ee/tallinnapaev и на странице Таллинна в социальной сети Facebook.
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