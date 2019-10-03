В Таллинне пройдет международная конференция по интеграции и многоязычию. Регистрируйтесь!

Программа двухдневной конференции включает в себя дискуссионные панели и мастер-классы, в ходе которых эксперты в данной области, ученые, политики и участники конференции обсудят семейную миграцию, адаптацию, программу интеграции, многоязычие, утрату первого языка и пути ее предотвращения и другие темы.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте конференции. Участие в конференции по предварительной регистрации бесплатно.

В число иностранных докладчиков входят:

· основной докладчик, профессор-эмерит Копенгагенской школы бизнеса (Дания) Роберт Филлипсон, исследующий языковую политику, языковые права и многоязычное образование;

· заместитель министра образования, молодежной политики и спорта Чешской Республики Вацлав Велчовский, который выступит с докладом о развитии чешской образовательной политики в контексте многоязычия и принципов интеграции;

· директор отделения языка и лингвистики Эссекского университета Моника С. Шмид, исследующая различные аспекты утраты первого языка;

· признанный мировой эксперт, профессор онтолингвистики Эдинбургского университета Антонелла Сорас, публикации которой посвящены многоязычному языковому развитию и сочетают в себе методы лингвистики, экспериментальной психологии и когнитивистики;