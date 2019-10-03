03.10.2019, 07:00

В Таллинне пройдет международная конференция по интеграции и многоязычию. Регистрируйтесь!


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Eesti keele maja avamine
Eesti keele maja avamineFoto: Jaanus Lensment

С сегодняшнего дня открыта регистрация на международную конференцию по интеграции ”Общий язык: интеграция через многоязычие”, которая пройдет 14–15 ноября в Таллинне. Конференция соберет вместе признанных на международном уровне экспертов из США, Канады, Великобритании, Латвии, Дании, Норвегии, Германии и Эстонии, которые рассмотрят темы идентичности, образования и рынка труда в контексте многоязычия.

Программа двухдневной конференции включает в себя дискуссионные панели и мастер-классы, в ходе которых эксперты в данной области, ученые, политики и участники конференции обсудят семейную миграцию, адаптацию, программу интеграции, многоязычие, утрату первого языка и пути ее предотвращения и другие темы.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте конференции. Участие в конференции по предварительной регистрации бесплатно.

В число иностранных докладчиков входят:

· основной докладчик, профессор-эмерит Копенгагенской школы бизнеса (Дания) Роберт Филлипсон, исследующий языковую политику, языковые права и многоязычное образование;

· заместитель министра образования, молодежной политики и спорта Чешской Республики Вацлав Велчовский, который выступит с докладом о развитии чешской образовательной политики в контексте многоязычия и принципов интеграции;

· директор отделения языка и лингвистики Эссекского университета Моника С. Шмид, исследующая различные аспекты утраты первого языка;

· признанный мировой эксперт, профессор онтолингвистики Эдинбургского университета Антонелла Сорас, публикации которой посвящены многоязычному языковому развитию и сочетают в себе методы лингвистики, экспериментальной психологии и когнитивистики;

· эксперт Элин Тордардоттир, которая преподает в школе коммуникативных наук и расстройств Университета Макгилла и руководит лабораториями в Монреале и в Исландии; ее исследования посвящены, в частности, нормальному освоению языка и языковым расстройствам у детей, изучающих один или несколько языков;

· профессор многоязычия Констанцского университета и Университета Рединга Тео Маринис, который исследует освоение языка в сообществах типично и атипично развивающихся учащихся, многоязычие и мультиграмотность, а также руководит проектом ЕС ”Многоязычное сознание” (”Multilingual Mind”).

Дополнительная информация обо всех докладчиках доступна на сайте конференции.

Фонд Интеграции проводит международную конференцию по интеграции в Таллинне в четвертый раз подряд. В этом году конференция пройдет 14–15 ноября в отеле Radisson Blu Hotel Olümpia (ул. Лийвалайа, 33, Таллинн).

Конференция пройдет на английском языке с синхронным переводом на эстонский и русский.

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