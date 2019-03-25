В Таллинне пройдет манифестация "ЗА свободу, ПРОТИВ лжи!". Организаторы обеспокоены высказываниями Марта и Мартина Хельме

Манифестация начнется перед Вирускими воротами, оттуда будут двигаться через Ратушную площадь на площадь Вабадузе. Манифестация мирная. Это внепартийная гражданская инициатива. Приносить с собой партийную символику запрещено. В этот же день манифестации пройдут в других эстонских городах, а также перед посольствами Эстонии в странах Европы.

Одна из организаторов акции Антониа Наэль также прислала комментарий на сегодняшние высказывания Марта и Мартина Хельме. Публикуем его в полном объеме:

"Обнародованные сегодня угрозы со стороны Марта и Мартина Хельме вызывают у нас серьезную обеспокоенность. Находим, что сделанные Хельме заявления доказывают двуличие ключевых фигур партии. С одной стороны, ходят разговоры о смягчении риторики EKRE, при этом по своим альтернативным медиаканалам они призывают готовиться к борьбе с соотечественниками.

EKRE и их сторонники на протяжении нескольких лет организовывали манифестации. Будь то Марракешский договор, прямая демократия, Закон о сожительстве или многие другие вопросы, на которых сосредотачивались сторонники EKRE. Также можно упомянуть, что ставшее традиционным факельное шествие тоже является своего рода манифестацией (или парадом, как, например, ЛГБТ-парад). Никогда ранее ни одна находившаяся у власти партия не отвечала на действия EKRE прямыми угрозами. В крайнем случае выказывалось порицание, но этого порой удостаивалась риторика EKRE, а не их конституционное право на волеизъявление.

Мы считаем крайне неуместным, что стремящиеся создать коалицию партии говорят о демократических результатах выборов, но при этом один из потенциальных партнеров готов призывать к насилию в случае, если коалиция не сложится.

Находим, что свободные волеизъявления — это законный способ участвовать в жизни государства и в обсуждении важных для общества вопросов. Это составная часть свободы убеждений и свободы слова. Но необходимо оставаться мирными и относиться друг к другу уважительно. Это многократно подчеркивалось организаторами нашей акции, и это будет повторено непосредственно во время манифестации. Выражаем надежду, что вместо отправки людей в окопы Март и Мартин Хельме возьмут на себя ответственность за свои слова и четко скажут своим сторонникам о недопустимости насилия. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра ни один житель Эстонии не хочет видеть на наших улицах ”взрыв”.

Просим политиков EKRE и членов их партии уважать конституционное право на мирное волеизъявление. Верим, что уважение к Конституции выражается и в уважении к Эстонскому государству. Запугивание не может быть легитимным методом общения. Вместо противостояния политики ЭКРЕ могли бы попытаться ответить на то, что нас волнует, что касается соблюдения основных прав.

В воскресенье 31 марта в 12 часов манифестации ”За свободу, против лжи!” состоятся в нескольких городах. Таллинская манифестация начнется у ворот Виру, далее пойдем через Старый город на площадь Вабадузе. В Тарту манифестация пройдет на Ратушной площади. В Лондоне — перед посольством Эстонии. Места проведения будут дополняться в течение недели, новые события найдет на странице в Facebook "Jah vabadusele, Ei valedele".