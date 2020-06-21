В Таллинне пройдет концерт на крыше автобуса
В Кесклинне 2 июля пройдет необычный концерт, который даст на крыше едущего автобуса ансамбль Lexsoul Dancemachine.
В Кесклинне 2 июля пройдет необычный концерт, который даст на крыше едущего автобуса ансамбль Lexsoul Dancemachine.
«Поскольку из-за коронавируса в этом году пришлось отменить традиционный праздник Ивановой ночи в Кесклинне, то мы решили предложить горожанам и гостям столицы вместо него нечто особенное – концерт на крыше едущего автобуса», - сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.
Концерт пройдет на крыше известного автобуса Hulkurbuss. Автобус вместе с ансамблем Lexsoul Dancemachine стартует в 19.00 из Пирита в направлении Кесклинна и будет колесить по улицам района. Маршрут автобуса уточняется и скоро будет опубликован на страничке мероприятия в социальных сетях. Автобус не берет пассажиров.
Концерт продлится около трех часов. На нем будет звучать музыка со своего свежего альбома ансамбля Lexsoul Dancemachine - "Lexplosion II". Для тех, кто во время концерта не находится в Кесклинне или по какой-либо другой причине не сможет увидеть автобус вживую, организована прямая трансляция на сайте www.372.community.
Ансамбль Lexsoul Dancemachine играет музыку в стиле танцевальный фанк и соул. Солистом ансамбля является известный по группе Elephants From Neptune Роберт Линна.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Самая несчастная женщина: что не так с новым выходом Мелании
Мои орхидеи просто шикарны. Сосед подсказал, чем их поливать
Соседи смеялись над крошечным домиком, но вид внутри их удивил
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось