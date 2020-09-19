В Таллинне пройдет фестиваль современного обучения
Во вторник, 20 октября, в 11.00 все заинтересованные приглашаются принять участие в фестивале современного обучения iduEDU, который в этом году состоится виртуально. Мероприятие бесплатно.
Во вторник, 20 октября, в 11.00 все заинтересованные приглашаются принять участие в фестивале современного обучения iduEDU, который в этом году состоится виртуально. Мероприятие бесплатно.
Как сказал вице-мэр Вадим Белобровцев, принять участие в фестивале приглашаются все, кто ищет новые идеи для увлекательной учебы и инновационного обучения.
”Сейчас каждый, независимо от возраста, хочет учиться так, чтобы его занятия были осмысленными и увлекательными, — сказал Вадим Белобровцев. — Все чаще учебную работу приходится совмещать с реальной жизнью и находить новейшие методы обучения, что иногда представляет собой настоящий вызов для всех участников процесса. Фестиваль даст вдохновение каждому участнику, потому что своими знаниями и опытом будут делиться эксперты и практики. В нынешнее время существенно также и то, что в виртуальном фестивале каждый сможет принять участие безопасно и оберегая здоровье”.
Фестиваль, который проводится в третий раз, прежде всего, предназначен для руководителей учебных заведений, учителей, учеников и родителей, а также остальным интересующимся образованием людям. В программе мероприятия примут участие Таллиннский университет, eKool, HARNO, Startup Estonia, музеи, школы по интересам и победители конкурса по обновлению образования 2020, организованного Таллиннским департаментом образования.
Тема главного доклада фестиваля — опыт, полученный школами Таллинна и Финляндии, в ходе дистанционного обучения. Также будут проведены тематические дебаты. В дебатах о настоящем эксперты обсудят, что произошло с учебой и обучением весной 2020 года; темой дебатов о будущем станет обеспечение эффективного образования в изменившихся условиях. На мастер-классах опытом по поиску увлекательного стиля обучения поделятся столичные школы и детские сады.
Программа фестиваля будет опубликована 5 октября на страничке мероприятия и Фейсбуке, там же можно зарегистрироваться.
Фестиваль iduEDU, организованный Таллиннским департаментом образования оказался в числе тройки лучших в категории ”Лучший образовательный проект года” всеэстонского конкурса среди работников образования. Всего на конкурс было представлено 47 образовательных проектов, которые стали существенным вкладом в развитие как учебы, так и обучения. Победитель будет объявлен 3 октября в концертном зале Alexela во время гала-вечера ”Эстония учится и благодарит”. Имена всех номинантов опубликованы на странице Министерства образования и науки.
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