В Таллинне пройдет фестиваль инновационного обучения iduEDU

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, обучение и преподавание с течением времени во многом изменились, однако особенно резкие перемены в учебном процессе произошли минувшей весной.

”Школы столкнулись с необходимостью за считанные дни полностью перейти на дистанционное обучение. Это хороший пример применения инновационных методов обучения в современном мире, где постоянно приходится приспосабливаться к новым ситуациям, разрабатывая новые решения, — сказал Белобровцев. — Фестиваль iduEDU предлагает множество практических советов и идей относительно того, как сделать учебный процесс более привлекательным, а также подталкивает нас к творческому мышлению”.

По словам руководителя проекта iduEDU Яаники Леосте, цифровой формат позволяет участвовать в семинаре как в Эстонии, так и за рубежом, а виртуальные мастер-классы вмещают одновременно сотни гостей.

”Подготовка к фестивалю стала своеобразной проверкой цифровых навыков учителей, чтобы эффективно передавать информацию через экран”, — сказала Леосте.

В рамках фестиваля iduEDU 2020 как на эстонском, так и на русском языках состоится свыше 50 виртуальных мастер-классов, в том числе на тему образования в детском саду и школе, обучения взрослых, а также внешкольного образования. Таллиннские школы и детские сады поделятся своим опытом о внедрении нестандартных методов обучения. Поскольку в Таллинне проходит тематический год классного руководителя, в программу фестиваля вошли и мастер-классы, предназначенные специально для классных руководителей.

С главным докладом фестиваля выступят профессор Таллиннского университета Эве Эйзеншмидт и научный сотрудник Хельсинкского университета Райса Ахтиайнен, которые расскажут об опыте, вынесенном из организации дистанционного обучения школами Эстонии и Финляндии. Будут также организованы дебаты о настоящем и будущем образования. В ходе дебатов о будущем эксперты подискутируют о том, что изменилось в процессах учебы и преподавания весной 2020 года. Дебаты на тему будущего будут посвящены тому, как обеспечить эффективную учебную работу в условиях изменившейся ситуации. Модератором дебатов будет Хендрик Роонемаа.