В Таллинне пройдет этап российского чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников

29 октября в Таллинне выберут лучшего чтеца на русском языке в рамках чемпионата ”Страница 20”! Отборочные туры в таллиннских школах стартовали 7 октября, самые достойные читчики и декламаторы сразятся в умении преподнести текст аудитории уже в финале. Участником чемпионата может стать любой желающий от 14 до 17 лет. Правила просты: участники в неформальной обстановке читают вслух и без подготовки выбранные организаторами тексты, а жюри оценивает их технику и артистизм.

Победитель будет представлять Таллинн в большом финале конкурса в Москве, который состоится в июле 2020 года.

Эстонский этап чемпионата пройдет 29 октября с 12:00 до 14:00 в Кесклиннаском молодежном центре (ул. Рауа, 23).

Ведущим таллиннского этапа будет основатель чемпионата ”Страница” Михаил Фаустов (Москва), автор уникального формата, пробуждающего интерес детей и подростков к чтению, хорошей литературе и стихам.

В составе жюри: российский краевед, писатель-фантаст и поэт Игорь Маранин, телеведущая и педагог по ораторскому искусству и публичным выступлениям Елена Соломина, журналист и актер Николай Хрусталев.

Чемпионат ”Страница 20” в Таллинне проводит MTȔ Vivere kool при поддержке мэрии города Таллинна и Кесклиннаского молодежного центра.