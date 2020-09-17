В Таллинне проходят испытания электробуса
В Таллинне приступили к испытаниям электробуса Yutong U12; цель испытаний — проверить, может ли такая машина стать частью общественного транспорта.
В Таллинне приступили к испытаниям электробуса Yutong U12; цель испытаний — проверить, может ли такая машина стать частью общественного транспорта.
По словам вице-мэра Андрея Новикова, город движется в сторону того, чтобы начать использовать наиболее экологичный и ”умный” общественный транспорт.
”В ходе тестирования выясним, насколько согласуется использование электробуса в качестве общественного транспорта с нашими ожиданиями, — сказал Андрей Новиков. — Полученный опыт поможет достичь намеченной цели наилучшим способом, потому что к 2035 году хотим видеть на городских маршрутах исключительно электрический транспорт”.
Этим летом на улицах Таллинна начали испытывать беспилотные автобусы, а в августе к ним добавились первые автобусы, работающие на сжатом газе.
”К концу этого года на городских улицах будет курсировать сто автобусов, работающих на сжатом газе, в ближайшие годы добавятся еще 350 новых машин, использующих биотопливо. Переход на экологичный общественный транспорт поддерживает цель Таллинна завоевать титул Зеленой столицы Европы 2022”, — пояснил вице-мэр.
Электробус Yutong U12 — 12-метровый автобус с просторным и удобным пассажирским салоном. Энергию обеспечивает аккумулятор мощностью 422kWh, благодаря которому одна подзарядка позволяет автобусу проехать до 400 км. Yutong U12 вмещает до 85 пассажиров, а также два инвакресла или детских коляски. Впервые модель электробуса Yutong U12 была представлена в Брюсселе на выставке общественного транспорта Busworld. Электробусы китайского производства используют на регулярных маршрутах в Париже, Софии, а также соседнем Ээспоо.
Таллиннский общественный транспорт, обслуживая 81 городской маршрут, перевозит ежегодно более 140 млн пассажиров.
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