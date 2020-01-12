В Таллинне проходит сбор новогодних елок



В Кристийне елки принимают до 24 января по адресу:

· Кульднока, 12а

· Сыстра, 1а

· Кирси, 3а

· Винди, 18b

· Котка, 14а

· Сеэби, 24

· Асфальтированная площадка по адресу Мустйыэ, 40 (общий пункт сбора с районом Хааберсти).

Жители Пирита могут отнести елки к развалинам монастыря до 18 часов 23 февраля. Елки также принимаются по адресу Выза теэ, 26, перекресток Вабаыхукооли теэ и Теэлехте, а также Пяхкли, 2. В контейнерах елки можно оставить с 10 по 16 января. Искусственные ели, украшения и гирлянды можно сдать в центры повторного использования или оставить в контейнере для бытовых смешанных отходов.

В Нымме до 19 января открыты 8 пунктов:

· Рядом с контейнером у Ныммеского социального дома по адресу Пихлака, 12

· У мусорных ящиков по адресу б. Вабадузе, 207

· У контейнеров для упаковки по адресу Трумми, 28b

· У контейнеров для упаковки по адресу Валдеку, 158

· Рядом с баскетбольной площадкой на Ууэристи, 10

· У контейнеров для упаковки по адресу Ильмаризе, 42

· У контейнеров для упаковки по адресу Вийзи, 29

В Хааберсти работает 5 пунктов, они открыты до 31 января:

· На парковке у пляжа Какумяэ (первая парковка со стороны города на улице Ряйме)

· Площадка на Ыйсмяэ теэ, 110

· Ярвеотса теэ, 15а

· Асфальтированная площадка на Мустйыэ, 40

· Территория между спортивной площадкой и Астангу, 72

В районе Кесклинн до 26 января открыты 6 контейнеров:

· Парковка на Ахтри, 12

· Иманта, 6

· Под виадуком на Пярнуском шоссе

· Напротив кафе «Весивярава» на парковке стадиона

· На парковке напротив Уус, 37

· На парковке на углу Висмари и Тоомпуйэстеэ

В Пыхья-Таллинне до 23 января елки принимаются в контейнеры по адресу:

· У ворот в парк Кальмисту

· У центра «Сальме» на парковке для автобусов на углу с улицей Калеви

· За остановкой Эрика на улице Теэстузе

· У магазина Selver на Сыле, 51