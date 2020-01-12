В Таллинне проходит сбор новогодних елок

В районах города проходит сбор новогодних елок.
В Кристийне елки принимают до 24 января по адресу:
· Кульднока, 12а
· Сыстра, 1а
· Кирси, 3а
· Винди, 18b
· Котка, 14а
· Сеэби, 24
· Асфальтированная площадка по адресу Мустйыэ, 40 (общий пункт сбора с районом Хааберсти).
Жители Пирита могут отнести елки к развалинам монастыря до 18 часов 23 февраля. Елки также принимаются по адресу Выза теэ, 26, перекресток Вабаыхукооли теэ и Теэлехте, а также Пяхкли, 2. В контейнерах елки можно оставить с 10 по 16 января. Искусственные ели, украшения и гирлянды можно сдать в центры повторного использования или оставить в контейнере для бытовых смешанных отходов.
В Нымме до 19 января открыты 8 пунктов:
· Рядом с контейнером у Ныммеского социального дома по адресу Пихлака, 12
· У мусорных ящиков по адресу б. Вабадузе, 207
· У контейнеров для упаковки по адресу Трумми, 28b
· У контейнеров для упаковки по адресу Валдеку, 158
· Рядом с баскетбольной площадкой на Ууэристи, 10
· У контейнеров для упаковки по адресу Ильмаризе, 42
· У контейнеров для упаковки по адресу Вийзи, 29
В Хааберсти работает 5 пунктов, они открыты до 31 января:
· На парковке у пляжа Какумяэ (первая парковка со стороны города на улице Ряйме)
· Площадка на Ыйсмяэ теэ, 110
· Ярвеотса теэ, 15а
· Асфальтированная площадка на Мустйыэ, 40
· Территория между спортивной площадкой и Астангу, 72
В районе Кесклинн до 26 января открыты 6 контейнеров:
· Парковка на Ахтри, 12
· Иманта, 6
· Под виадуком на Пярнуском шоссе
· Напротив кафе «Весивярава» на парковке стадиона
· На парковке напротив Уус, 37
· На парковке на углу Висмари и Тоомпуйэстеэ
В Пыхья-Таллинне до 23 января елки принимаются в контейнеры по адресу:
· У ворот в парк Кальмисту
· У центра «Сальме» на парковке для автобусов на углу с улицей Калеви
· За остановкой Эрика на улице Теэстузе
· У магазина Selver на Сыле, 51
В Ласнамяэ до 19 января открыты 12 пунктов для сбора елок:
· Угол улиц Маяка и Ласнамяэ
· Площадка перед зданием по адресу Паэ, 48а
· Площадка у здания по адресу Выру, 16
· Площадка за зданием по адресу Викерлазе, 13 (улица Каху)
· Площадка между магазином Grossi и школой в микрорайоне Катлери
· Площадка перед Ляэнемеэре теэ, 8
· Площадка возле Ляэнемеэре теэ, 19
· Площадка напротив здания по адресу Кивила, 34
· Площадка перед зданием по адресу Махтра, 9
· Площадка между зданиями по адресу Раадику, 4 и Раадику, 8
· Площадка между магазином Grossi и Ümera Maxima
· Площадка перед зданием по адресу Калевипоя, 10 (со стороны улицы Викерлазе)
До 13 января в Мустамяэ открыты 14 пунктов для сбора елок, которые впоследствии будут использованы для создания огненных скульптур:
· У парковки на Академия, 30а
Рядом со стадионом за центром «Кая»
У парковки рядом с Maxima на Кийли, 16
Между Мустамяэ, 187 и Вильде теэ, 79
Между Вильде теэ 92 и 96
За Таммсааре теэ, 99
За Таммсааре теэ, 74
Между Сютисте теэ, 24 и 28
У контейнера для одежды рядом с Сютисте теэ, 39
На парковке у контейнеров на Вильде теэ, 101
Между Ретке теэ 26 и 28
Пёэризе, 4
Лехтри, рядом с Viro Tools AS
Рядом с контейнером для одежды на Мяэпеалзе
Елки также можно сдать на переработку на свалки, расположенные в Пярнамяэ, Рахумяэ, Пяэскюла, Суур-Сыямяэ и Пальяссааре. Дополнительная информация: www.prugi.ee.
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