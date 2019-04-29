В Таллинне продолжаются рейды по сбору опасных отходов
В предстоящие выходные, 4 и 5 мая, рейды по сбору опасных отходов пройдут в Кристийне, Хааберсти, Кесклинна и Нымме.
В предстоящие выходные, 4 и 5 мая, рейды по сбору опасных отходов пройдут в Кристийне, Хааберсти, Кесклинна и Нымме.
Во время рейдов принимаются следующие опасные отходы: упаковки с опасными веществами или загрязненные ими упаковки, в т.ч. огнетушители; свинцовые аккумуляторы, батарейки и миниаккумуляторы; старые лекарства; старые краски, лаки и клеи; масла, смазочные вещества и жиры; абсорбенты; фильтрующие материалы, грязные тряпки, защитную одежду и пр.; антифризы с содержанием вредных веществ; инфекционно опасные отходы (шприцы и пр.); садовые ядохимикаты, остатки удобрений; фотохимикаты; щелочи, кислоты и иную бытовую химию; моющие вещества; отходы, содержащие ртуть, например, лампы и старые градусники; электроприборы и отходы электроники.
В субботу, 4 мая:
в Кристийне 10.00-10.20 — у дома 6b по ул. Энергия; 10.30-10.50 — на углу у подстанции на ул.Туйсу; 11.00-11.20 — у дома 30 по ул. Сеэби; 11.30-11.50 — на угду ул. Тонди и Линну; 12.00-12.30 — на автостоянке у "Рими" на бульв. Сыпрузе, 174/176; 12.40-13.00 — у дома 3 по ул. Луйге; 13.10-13.30 у контейнеров для упаковки на ул.Мустамяэ, 39; 13.40-14.00 — на автостоянке между домами 3 и 5 по ул.Коскла;
в Хааберсти 10.00-10.20 у контейнеров для упаковки возле дома 48 по ул.Астангу; 10.30-10.50 — у магазина Гросся на ул.Ярвеотса, 35b; 11.00-11.20 — на автостоянке перед магазином "Рими" в Ярвеотса на ул. Ыйсмяэ, 107a; 11.30-11.50 на автостоянке у магазина "Рими" в Нурменуку на ул. Эхитаяте, 107; 12.00-12.20 — на углу ул. Пийбелехе и Кыргепинге в Вескиметса; 12.30-12.50 — на автостоянке у какумяэского "Сельвера" на ул. Раннамыйза, 6; 13.00-13.30 — у ресторана "Таллеке я пуллике" на углу улиц Какумяэ и Вабаыхумуузеуми; 13.40-14.00 — на углу ул. Какумяэ и Соолахе;14.10-14.30 на углу ул. Вахепере и Талудевахе в Тиске.
В воскресенье, 5 мая:
в Кесклинна 10.00-10.20 — у вокзала Таллинн-Вяйке; 10.50 — под виадуком на углу ул.Техника и Пярнуского шоссе;11.00-11.20 — у дома 11 по ул. Ууэ-Мааильма перед гаражами; 11.30-11.50 — на углу ул. Вайкне и Магазини;12.00-12.20 — на автостоянке у спортхолла "Калев" на ул. Юхкентали; 12.30-12.50 — у контейнеров для упаковки возле дома 31а по ул. Ластекоду; 13.00-13.15 — на автостоянке Центрального рынка на ул. Ластекоду, 11b; 13.25-13.40 — на автостоянке у торупиллиского "Сельвера";13.50-14.05 — на автостоянке у Минного музея на углу ул. Вяйке Раннавярава и Уус.; 14.15-14.30 — на автостоянке у дома 10 по ул. Адамсона.
в Нымме 10.00-10.20 — у станции Лаагри на бульв. Паплите; 10.30-10.50 — на автостоянке на углу ул. Тихнику и Тяхеторни; 11.00-11.20 — ул. Трумми,16b; 11.30-11.45 на автостоянке у "Комаркета" в Ныммеском торговом центр на ул.Яама,2; 11.55-12.10 на автостоянке у стадиона "Хийу" на ул.Харку,62; 12.15-12.30 — у заправки "Кроонинг" на Пярнуском шоссе, 325a ; 12.40-13.00 — у магазина "Ильмаризе" на ул.Ильмаризе,4; 13.10-13.25 — перед Ныммеской районной управой на ул.Валдеку, 13; 13.35-13.50 — на автостоянке у пихлакаского "Рими" на ул.Мяннику, 100; 14.00-14.20 — у дома 12 по ул. Пийбри; 14.30-14.45 — угол ул. Саэвески и Педая; 14.50-15.10 — на автостоянке за магазином "Сельвер" на Пярнуском шоссе, 240.
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