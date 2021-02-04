В Таллинне продолжат проект бесплатных виртуальных лекции для родителей. Смотрите программу!

”Новый сезон предложит родителям много интересных тем, выступающих и лекции на русском языке. У нас запланировано семь лекций, во время которых речь пойдет о физическом и душевном здоровье, а также о правильном питании и здоровом образе жизни. Кроме этого, родителям дадут советы о том, как говорить с детьми об алкоголе, табаке и наркотиках. У участников лекций будет возможность задать вопросы ведущим специалистам своей области, таким как известный нейробиолог Яан Ару и психолог, специалист по питанию Отт Кийвикас”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Цель проекта поддерживать родителей и способствовать позитивным и доверительным отношениям с детьми, а также созданию среды, в которой родители и дети мотивируют и поддерживают друг друга. Активная участница осенних лекций Майли Лийнев поделилась своим опытом.

”В быстром ритме повседневной жизни мы зачастую не задумываемся о том, что на самом деле важно и влияет на ребенка при воспитании и как распознать чувствует ли он себя хорошо. Серия лекций дает возможность сделать паузу и больше узнать о том, как поддерживать отношения с ребёнком, о роли родителя, а также о теме душевного здоровья. И даже если у моего ребенка нет проблем, то хорошо все-таки знать об этих темах”, — сказала Лийнев.

Лекции проходят в виртуальном формате и участие в них бесплатное. Целевой группой проекта являются родители учеников 7-12 классов, обучающихся в Кесклинне. Однако в проекте могут участвовать все желающие. Больше информации о проекте можно получить на страничке Управы района Кесклинн в Facebook.

Виртуальную школу для родителей поддерживают Министерство юстиции, а также программы Европейского экономической зоны и Norway Grants.

Программа виртуальных лекций (с началом в 18.00):

10.02 Есть ли спасение от смарт-устройств? Лектор: Яан Ару (исследователь мозга, психолог)

17.02 Как поддержать психическое здоровье школьника? Лектор: Эне Пилл (психолог, арт-терапевт) — на русском языке

10.03 Как разговаривать со школьником об алкоголе, табаке и наркотиках? Лектор: Елена Ермакова (психолог и терапевт)