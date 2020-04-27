В Таллинне приступили к раздаче продовольственной помощи ЕС
Управа района Кесклинн начала сегодня раздачу продовольственной помощи Европейского Союза получателям пособия малоимущим.
Управа района Кесклинн начала сегодня раздачу продовольственной помощи Европейского Союза получателям пособия малоимущим.
Это помощь, которую отдел социального попечительства управы совместно с Министерством социальных дел и Продуктовым банком раздает два раза в год малоимущим горожанам.
"В этот раз помощь получат семьи Кесклинна, которые в январе-февраля получали пособие малоимущим или в этот же период получили одноразовые пособия из городского бюджета. Всего в районе их 395. В итоге помощь получат 297 семей, так в некоторых семьях несколько получателей пособия”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.
Аус вместе с другими работниками управы сегодня утром начала раздачу укомплектованных Продуктовым банком пакетов. Каждый пакет весит 15 килограммов и в него входят 33 продовольственных товара. Среди них баночные супы, мясные консервы и консервы с фруктами, масло, сахар, мед, кофе, чай, шоколад и другие продукты.
”Мы предварительно обзвонили всех получателей помощи и организовали выдачу с интервалами, чтобы люди не соприкасались друг с другом и не возникла потенциальная угроза заразиться. Меры предосторожности особенно необходимы учитывая, что многие получатели помощи входят в группу риска. Людям, которым предоставляется услуга ухода на дому, пакеты помощи отнесут социальные работники. Кроме этого, некоторые люди по той или иной причине не смогли прийти на место. Им я сама отвезла продовольственные пакеты”, — добавила Аус.
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