В Таллинне приступили к раздаче продовольственной помощи ЕС

Это помощь, которую отдел социального попечительства управы совместно с Министерством социальных дел и Продуктовым банком раздает два раза в год малоимущим горожанам.

"В этот раз помощь получат семьи Кесклинна, которые в январе-февраля получали пособие малоимущим или в этот же период получили одноразовые пособия из городского бюджета. Всего в районе их 395. В итоге помощь получат 297 семей, так в некоторых семьях несколько получателей пособия”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Аус вместе с другими работниками управы сегодня утром начала раздачу укомплектованных Продуктовым банком пакетов. Каждый пакет весит 15 килограммов и в него входят 33 продовольственных товара. Среди них баночные супы, мясные консервы и консервы с фруктами, масло, сахар, мед, кофе, чай, шоколад и другие продукты.

”Мы предварительно обзвонили всех получателей помощи и организовали выдачу с интервалами, чтобы люди не соприкасались друг с другом и не возникла потенциальная угроза заразиться. Меры предосторожности особенно необходимы учитывая, что многие получатели помощи входят в группу риска. Людям, которым предоставляется услуга ухода на дому, пакеты помощи отнесут социальные работники. Кроме этого, некоторые люди по той или иной причине не смогли прийти на место. Им я сама отвезла продовольственные пакеты”, — добавила Аус.

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