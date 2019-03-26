В Таллинне появится улица Ялгпалли. Где?

Комиссия по топонимике городской управы сочла, что с учетом существующих сейчас правил и рекомендациями Земельного департамента по упорядочиванию адресов целесообразно изменить распространение улицы Кауба таким образом, чтобы улица начиналась с углового дома по Кауба,16/Пярнускому шоссе, 91, а начало улицы получило новое название. Естественно связать его с находящимся рядом крупнейшим футбольным стадионом.