В Таллинне появится новое подразделение по уборке города

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, решению предшествовал основательный анализ услуги уборки улиц, проведенный KPMG.

”На основании анализа мы пришли к выводу, что создание дополнительного ресурса по уборке улиц со стороны города позволит сделать услугу более гибкой и качественной, поскольку город может направить ресурс и на мелкие работы. Таким образом можно прогнозировать ощутимую экономию средств, ведь в противном случае такие работы пришлось бы закупать”, — сказал Кландорф.

Вице-мэр отметил, что новое подразделение по уборке города нужно как в зимний, так и в летний период.

”Зимой мы можем направить дополнительный ресурс нового подразделения на борьбу со снегом и гололедицей, а также вывоз снега с наиболее часто используемых пешеходных дорожек, что обычно осуществляется собственниками недвижимости. Подразделение также будет заниматься экстренной ликвидацией последствий неблагоприятных погодных явлений, расчисткой парковых зон от снега и гололедицы, а также очисткой от снега парковочных мест в различных районах города”, — отметил вице-мэр, добавив, что в летний период закупаемый под нужды структуры инвентарь мог бы использоваться для очистки пешеходных и велосипедных дорожек, мойки под давлением, покоса травы и сбора листвы, а также при ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений.

”Закон обязывает убирать и очищать от снега тротуары собственника прилегающего участка, однако, как показывает практика, качество работ разное и их проведение осложняется отсутствием возможности вывозить снег, — добавил Кландорф. — В пору частых и длительных снегопадов не хватает ни спецтехники, ни людей, тогда как отведенное на обслуживание тротуаров время ограничено. Оперативное привлечение к работам дополнительного ресурса будет способствовать повышению качества работ по обслуживанию”.

В данный момент Таллинн заказывает круглогодичные работы по обслуживанию пешеходных и велосипедных дорожек на площади 1,5 млн м2, в общей сложности в столице 2,5 млн м2 пешеходных дорог. Первоначально город планирует приступить к обслуживанию 660 000 м2 наиболее активно эксплуатируемых пешеходных дорожек, что требует закупки шести тракторов с плуговой рамой и покрытия расходов на рабочую силу и обслуживание. Закупка услуги в таком же объеме обошлась бы городу более чем в 2 млн евро только лишь в зимний сезон.