18.11.2019, 09:41

В Таллинне появится новая автобусная линия: она свяжет Ыйсмяэ и Мустамяэ


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В Таллинне появится новая автобусная линия: она свяжет Ыйсмяэ и Мустамяэ
Foto: Madis Veltman

С 1 декабря в Таллинне появится новая автобусная линия №62, которая соединит столичные районы Хааберсти и Мустамяэ.

Новый автобус будет ходить по маршруту "Вяйке-Ыйсмяэ — Мяэкюла", сообщили rus.err.ee в Департаменте транспорта.

Как уточнили чиновники, линия будет ежедневной. На пути следования запланированы следующие остановки: "Парковка Вяйке-Ыйсмяэ", "Вяйке-Ыйсмяэ", "Ярвеотса теэ", "Ярвекалда, "Паэмурру", "Мооналао", "Котермаа", "Ярвекалда", "Ярвеотса теэ", "Вяйке-Ыйсмяэ" и "Парковка Вяйке-Ыйсмяэ".

Маршрут автобуса линии №62 пройдет по Ыйсмяэ теэ, Палдискому шоссе, улицам Мяэкюла, Мооналао, Котермаа и Астангу.

Также с 1 декабря будет продлен маршрут автобуса номер 61 (Астангу — Ярвеская больница) через улицы Астангу и Тагала до Палдиского шоссе с новой конечной остановкой на улице Котермаа.

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