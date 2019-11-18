В Таллинне появится новая автобусная линия: она свяжет Ыйсмяэ и Мустамяэ

Новый автобус будет ходить по маршруту "Вяйке-Ыйсмяэ — Мяэкюла", сообщили rus.err.ee в Департаменте транспорта.

Как уточнили чиновники, линия будет ежедневной. На пути следования запланированы следующие остановки: "Парковка Вяйке-Ыйсмяэ", "Вяйке-Ыйсмяэ", "Ярвеотса теэ", "Ярвекалда, "Паэмурру", "Мооналао", "Котермаа", "Ярвекалда", "Ярвеотса теэ", "Вяйке-Ыйсмяэ" и "Парковка Вяйке-Ыйсмяэ".

Маршрут автобуса линии №62 пройдет по Ыйсмяэ теэ, Палдискому шоссе, улицам Мяэкюла, Мооналао, Котермаа и Астангу.

Также с 1 декабря будет продлен маршрут автобуса номер 61 (Астангу — Ярвеская больница) через улицы Астангу и Тагала до Палдиского шоссе с новой конечной остановкой на улице Котермаа.