В Таллинне появилась услуга ”Доставка” Yandex.Taxi

”Доставку” можно найти среди других тарифов в приложении. Чтобы воспользоваться услугой, нужно указать номер телефона получателя. Ему придет смс со ссылкой на сайт, где можно будет следить за движением автомобиля по маршруту. Для отправки посылки необходимо отнести ее к автомобилю и передать водителю, а получателю — выйти и забрать, когда он подъедет.

Также доступна опция ”От двери до двери” за небольшую доплату. Если выбрать ее в пожеланиях, то водитель заберет и передаст посылку прямо у двери квартиры или офиса. В комментариях к любому заказу можно указать бесконтактный способ доставки. Тогда водитель просто подождет, пока посылку оставят на заднем сиденье машины или у двери, отвезет по нужному адресу и подождет, пока получатель сам возьмет заказ.

Доставка из Mustamäe в Õismäe стоит примерно 3 евро, из Pirita в Viimsi — 5 евро. Оплатить ее можно только картой, привязанной к приложению. Такой способ оплаты снижает вероятность передачи инфекции, ведь для этого не надо прикасаться к наличным деньгам.

Услугу оказывают проверенные водители, которые прошли специальное обучение, а также проинформированы о профилактических мерах в связи с распространением вируса.

Перед отправкой вещь необходимо упаковать в конверт, коробку или пакет. Важно, чтобы посылка помещалась в машину и была не тяжелее 20 килограмм. Например, с водителем можно передать чемодан, документы, пакет с вещами. А велосипед, стиральную машинку, торшер — уже нельзя.



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