В Таллинне появилась комиссия по квартирным товариществам

По словам вице-мэра Эхи Вырк, в ходе своей работы комиссия будет давать городским учреждениям рекомендации относительно улучшения связанного с квартирными товариществами производства и помогать решать спорные вопросы без обращения в суд, поскольку причиной многих недоразумений очень часто является неправильная трактовка законодательства. До сих пор Таллинн предлагал лишь индивидуальные консультации в инфозале горуправы.

”Поэтому мы пришли к выводу, что до обращения в суд было бы разумно обратиться в комиссию, где можно прийти к соглашению и уяснить законодательные нюансы таким образом, чтобы все стороны смогли между собой договориться и продолжить нормальное общение в квартирном товариществе, — сказала вице-мэр Эха Вырк. Также она добавила, что к работе комиссии планируется привлечь разные городские учреждения, чтобы согласовать практику производства и в конечном итоге изменить законодательство.

Член комиссии, бывший председатель Харьюского уездного суда Хельве Сяргава сказала, что как руководство квартирных товариществ, так и члены квартирных товариществ многие годы ждали создания комиссии, подобной комиссии по разрешению трудовых споров или же комиссии по аренде, где можно было бы во внесудебном порядке по возможности быстро, без государственной пошлины и прочих расходов решить проблемы.

Член комиссии Прийду Пярна также подтвердил, что созданная по инициативе города Таллинна комиссия прекрасное начало для того, чтобы впоследствии и государство создало комиссию по разрешению споров квартирных товариществ.

Комиссия по квартирным товариществам создана на основании распоряжения таллиннской горуправы нр. 490-k от 20 апреля 2020 года. Цель — разрешение споров, возникающих между квартирными товариществами и членами квартирных товариществ и повысить эффективность городских учреждений в производствах, связанных с квартирными товариществами. Дополнительная информация находится на странице Таллинна в интернете: www.tallinn.ee/korteruhistu

В прошлом году в инфозале Таллинна консультации получили около 1100 представителей квартирных товариществ, и в управе района Ласнамяэ еще 144.