В Таллинне пособие по уходу за ребенком возрастет до 187 евро
Таллиннская горуправа утвердила размер пособия по уходу за ребенком на 2020 год, он составит до 187 евро в месяц на одного ребенка.
Таллиннская горуправа утвердила размер пособия по уходу за ребенком на 2020 год, он составит до 187 евро в месяц на одного ребенка.
В бюджете Таллинна на 2020 год на выплату возмещения расходов на услугу по уходу за ребенком предусмотрено 1 441 070 евро.
Вице-мэр Бетина Бешкина отметила, что родители детей, которые посещают частный детский сад или центр по уходу за детьми, вместо прежних 173,5 евро будут получать до 187 евро компенсации за оплату места в учреждении в месяц на одного ребенка. ”Компенсируя расходы на услугу, мы хотим дать родителям возможность выбора в поиске наиболее подходящей услуги по уходу за ребенком, но в первую очередь поддержать тех родителей, которым необходимо найти подходящие условия ввиду особенностей развития ребенка, — сказала Бешкина. — Для того, чтобы поддержать семьи тех детей, которые посещают частные детские сады, город с осени этого года, то есть с нового учебного года, также будет компенсировать расходы на питание в частных детских садах”.
О получении компенсации может ходатайствовать родитель, попечитель или опекун на основании договора об опеке, в качестве места жительства ходатая и ребенка в регистре народонаселения должен значиться Таллинн. Опекун, с которым в семье заключен договор об опеке с Таллинном, и которому Таллинн выплачивает пособие, не должен быть зарегистрирован в качестве жителя Таллинна.
Лицам, покупающим услугу в объеме, равном или превышающем в 1,5 раза размер пособия, выплачивается 100% пособия. Лицам, покупающим услугу в меньшем объёме, чем 1,5 раза от размера пособия, но не менее чем 100% от размера пособия, выплачивается 50% от размера компенсации.
Право подать заявку на получение пособия появляется на следующий день после того, как заканчивается выплата родительского пособия, предусмотренного законом (родительской зарплаты), на ребенка, для которого приобретается услуга. Право на ходатайство о компенсации прекращается при занесении ребенка в список детского сада или школы.
Периодом расчета компенсации является календарный месяц, в течение которого подтвержденные документами расходы на оказанную услугу покрываются в установленном порядке.
Постановление вступит в силу задним числом с 1 января 2020 года.
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