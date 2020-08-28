В Таллинне после реновации открывается Тондиская школа

В церемонии открытия примут участие министр образования и науки Майлис Репс, председатель Таллиннского городского собрания Тийт Терик, мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Вадим Белобровцев и старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

В прошедшем основательную реновацию здании Тондиской школы 1 сентября сядут за парты 250 учеников, получающих образование в упрощенной форме, по программе обучения детей с умеренными недостатками умственного развития или по программе обучения детей с тяжелой и глубокой умственной недостаточностью навыкам самообслуживания. Школа обслуживает также учеников с особыми потребностями из Харьюмаа. В здании разместился также отдел Таллиннского учебно-консультативного центра, в распоряжении которого многофункциональные классы, кабинеты специальных педагогов и аудитории.

Начавшиеся в январе 2019 года строительные работы осуществлялись Fund Ehituse OÜ. Общая стоимость строительства и школьной мебели — 13,19 млн евро.