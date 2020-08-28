В Таллинне после реновации открывается Тондиская школа
В понедельник, 31 августа, состоится торжественное открытие прошедшего реновацию здания Тондиской школы (Тонди, 40), где созданы современные условия для учебы детей с особыми потребностями.
В понедельник, 31 августа, состоится торжественное открытие прошедшего реновацию здания Тондиской школы (Тонди, 40), где созданы современные условия для учебы детей с особыми потребностями.
В церемонии открытия примут участие министр образования и науки Майлис Репс, председатель Таллиннского городского собрания Тийт Терик, мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Вадим Белобровцев и старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
В прошедшем основательную реновацию здании Тондиской школы 1 сентября сядут за парты 250 учеников, получающих образование в упрощенной форме, по программе обучения детей с умеренными недостатками умственного развития или по программе обучения детей с тяжелой и глубокой умственной недостаточностью навыкам самообслуживания. Школа обслуживает также учеников с особыми потребностями из Харьюмаа. В здании разместился также отдел Таллиннского учебно-консультативного центра, в распоряжении которого многофункциональные классы, кабинеты специальных педагогов и аудитории.
Начавшиеся в январе 2019 года строительные работы осуществлялись Fund Ehituse OÜ. Общая стоимость строительства и школьной мебели — 13,19 млн евро.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Врачи назвали ключевой симптом лёгкой формы коронавируса
"Я сидел на пассажирском сиденье. Более того, меня туда тащили"
Особняк Наины Ельциной: тут все пропитано роскошью
Беременная Навка арендовала VIP-палату за 2 миллиона рублей?