В Таллинне положили асфальт из пластиковых отходов

По словам Вескимяэ, многочисленные испытания доказали, что содержащий пластиковые гранулы асфальт более долговечен и устойчив к воздействию погодных условий. ”В других странах мира дороги, построенные по той же технологии, уже получили массу положительных отзывов, и возможность впервые использовать их в Эстонии — для нас интересный вызов. Мы надеемся, что отныне в Эстонии — в частном и публичном секторах — будет находиться все больше клиентов, которые захотят внести свой вклад в решение проблемы пластиковых отходов путем строительства дорог и площадей”, — добавил Вескимяэ.
Приехавший посмотреть на укладку пластиковой дороги соучредитель MacRebur Гордон Рейд надеется, что этот участок предоставит хорошую возможность опробовать технологию в местных условиях и послужит первым шагом к открытию завода компании в Эстонии. ”Мы считаем, что в местном влажном климате, где температура может колебаться от +30 градусов летом до -30 градусов зимой, качества нашей технологии смогут проявиться наилучшим образом. Содержащий пластик асфальт является более пластичным и обладает более высокой устойчивостью к вызванному погодными условиями сжатию или расширению, что уменьшает количество трещин и выбоин. В качестве следующего шага мы рассчитываем построить здесь участок шоссе с пластиковым асфальтом, а в дальнейшем рассматриваем Эстонию, как хорошее место для открытия нового завода, который сможет поставлять произведенные из местных пластиковых отходов гранулы производителям асфальта в странах Балтии и Скандинавии”, — пояснил Рейд.
Руководитель Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна Айн Вальдманн отметил, что предложенная строительной компанией технология производства асфальта, основанная на использовании пластиковых отходов, изначально вызывала много вопросов. В результате совместных обсуждений на все вопросы были получены ответы, и цель тестового участка дороги — продемонстрировать, как именно новая технология работает в наших условиях. ”Город Таллинн только что подал заявку на получение титула Зеленой европейской столицы, который подтверждает усилия, предпринимаемые городами для улучшения окружающей среды и качества жизни. Если пластиковые отходы можно перерабатывать для дорожного строительства и качество дорог соответствует нашему климату — это возможность, которую город в будущем может использовать активнее”, — добавил Вальдманн.
Интересные факты:
Для покрытия километрового участка дороги содержащей гранулы MacRebur асфальтовой смесью используются пластиковые отходы, вес которых равен весу 684 000 пластиковых бутылок или 1,8 миллиона одноразовых пластиковых пакетов.
В асфальте не участке пешеходной дороги длиной 75 метров и шириной 3 метра на Нарвском шоссе используется 65 кг пластиковых гранул, произведенных из отходов, примерно равных по весу 5000 пластиковых бутылок или 13 000 одноразовых пластиковых пакетов.
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