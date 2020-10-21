В Таллинне отремонтируют Петербургское шоссе: работы начнутся в 2022 году

Петербургское шоссе будет реконструировано на всем протяжении — от улицы Маяка до границы города, то есть до строящейся транспортной развязки Вяо, сообщил в среду портал новостей вещания ERR.

По словам руководителя Департамента по вопросам окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна Айна Вальдманна, в следующем году будет готов проект реновации объекта, конкурс по поиску проектировщика власти города хотят объявить еще в октябре.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт ранее заявлял, что ремонт шоссе обойдется примерно в 40 миллионов евро, но у столицы нет таких денег.

Вальдманн сказал, что Таллинн предложил государству совместно отремонтировать Петербургское шоссе, и добавил, что окончательная стоимость работ определится уже после проведения всех сопутствующих тендеров.

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