В Таллинне отметят 100-летие избрания Учредительного собрания

В пятницу, 5 апреля, исполняется сто лет с момента выборов в первый парламент Эстонской Республики - Учредительное собрание. Таллинн отметит это историческое событие в парке Таммсааре на площади Нового рынка, сообщает управа Кесклинна.
”В пятницу ровно в 12:00 мы вспомним на площади Нового рынка Учредительное собрание, которое было первым демократическом органом народного представительства в Эстонской Республике, выбранным путем всеобщих выборов. Оно сыграло важную роль в истории Эстонии, разработав и приняв первую Конституцию страны. Поскольку первое заседание Учредительного собрания прошло в театре ”Эстония” рядом с площадью Нового рынка, то именно здесь пройдет наше мероприятие”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Учредительное собрание было избрано 5-7 апреля 1919 года. Из 120 его членов десять были родом из Таллинна. 100-летие с момента выборов в Учредительное собрание отметят зажжением свечей по всей Эстонии. На площади Нового рынка свечи зажгут ученики Таллиннской реальной школы. С речами выступят члены РийгикогуЭнн Ээсмаа и Рийна Сиккут, вице-мэр ТаллиннаАйвар Рийсалу и историк Пеэтер Ярвелайд. Будет открыт информационный стенд, посвященный Учредительному собранию.
”Приглашаем принять участие в мероприятии и внуков членов Учредительного собрания. Если кто-то из них хочет выступить на мероприятии, то просим сообщить об этом Управе района Кесклинн”, — добавил Свет.
Из Таллинна в Учредительное собрание были избраны Марие Аул, Макс Бок, Вольдемар Хаммер, Артур Каплур, Эдуард Нипманн, Йоханна Пятс, Алексей Сорокин, Александер Тульп, Арнольд Вестерберг и Карл Вирма.