В Таллинне отметят 100-летие избрания Учредительного собрания

Учредительное собрание было избрано 5-7 апреля 1919 года. Из 120 его членов десять были родом из Таллинна. 100-летие с момента выборов в Учредительное собрание отметят зажжением свечей по всей Эстонии. На площади Нового рынка свечи зажгут ученики Таллиннской реальной школы. С речами выступят члены Рийгикогу Энн Ээсмаа и Рийна Сиккут, вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу и историк Пеэтер Ярвелайд. Будет открыт информационный стенд, посвященный Учредительному собранию.

”Приглашаем принять участие в мероприятии и внуков членов Учредительного собрания. Если кто-то из них хочет выступить на мероприятии, то просим сообщить об этом Управе района Кесклинн”, — добавил Свет.

Из Таллинна в Учредительное собрание были избраны Марие Аул, Макс Бок, Вольдемар Хаммер, Артур Каплур, Эдуард Нипманн, Йоханна Пятс, Алексей Сорокин, Александер Тульп, Арнольд Вестерберг и Карл Вирма.