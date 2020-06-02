В Таллинне открывают восемь общественных мест для забора питьевой воды

Краны с питьевой водой порадуют и таллиннцев, и гостей столицы, потому что, если во время прогулки по городу захочется пить или понадобится вымыть руки, для этого не нужно будет заходить в кафе. ”Мы рады, что можем внести свой вклад в продвижение природосберегающего образа жизни и предложить и в общественном пространстве возможность отдать предпочтение водопроводной питьевой воде”, — сказал производственный директор Tallinna Vesi Александр Тимофеев.

По всему Таллинну для любителей водопроводной воды организовано восемь точек водозабора, они находятся на улице Виру, на улице Харью, в Полицейском парке, на велосипедно-пешеходной дорожке Ярвевана теэ, в Кадриорге, на Каларанна теэ, в саду Датского короля и у парка Лёвенру, на улице Альги.

Из общественных кранов бежит водопроводная вода проверенного качества, которая абсолютно пригодна для питья. ”Доверие людей к воде из-под крана находится на стабильно высоком уровне, и возможностью набрать воды в общественном месте летом активно пользуются”, — добавил Тимофеев. Общественные краны помогают также поддерживать гигиену, позволяя сполоснуть руки и на улице.

Краны с питьевой водой открыты до первых осенних заморозков.