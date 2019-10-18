В Таллинне открывается образовательный центр ”Завод изобретений PROTO”

”Первый образовательный центр виртуальной реальности PROTO объединяет в себе столетнюю историю изобретений и современные технологии. Мы хотим вдохновить всех посетителей открыть для себя науку и предложить маленьким ученым возможности для развития. В субботу, 19 октября, мы откроем двери для всех желающих, кто хочет познакомиться с волшебным миром изобретений. Музей будет открыт до полуночи”, — говорит исполнительный директор ”Завода изобретений PROTO” Отть Сарапуу.

Экспозиция центра состоит из более 30 аттракционов и игр виртуальной реальности, которые рассказывают историю изобретений 19-20-го века. Среди них, например, воздушный шар в натуральную величину, паровоз, воздушный велосипед, которыми можно управлять при помощи виртуальных технологий и выполнять разные игровые задания. Большинство VR игр были произведены голландским центром виртуальной реальности Enversed специально для PROTO. К экспонатам другим экспонатам относятся, например, циклодром, воздушные пушки или пианино с электрическими молниями.