В Таллинне открывает двери новая гимназия

С 2020/2021 учебного года частная школа Edu Valem начинает обучение в гимназической ступени и объявляет набор в 10 класс. Школа предлагает высокий уровень преподавания, психологический и бытовой комфорт для учащихся. Открытие гимназической ступени стало логичным продолжением многолетней успешной работы основной ступени школы Edu Valem.

”Преимущество нашей школы — небольшое количество учеников в классе. Когда в классе до 15 человек, учитель может индивидуально подходить к каждому ученику, его учебному процессу и максимально учитывать персональные потребности”, — сказала директор школы Edu Valem Наталья Реа.

Прием в 10 класс гимназии Edu Valem осуществляется на основании итоговых оценок за 9 класс, а также результатов вступительного теста по математике, английскому языку и эстонскому языку. Тестирование осуществляется в индивидуальном порядке для каждого кандидата в 10 класс в течении всего лета. Для прохождения тестирования необходимо предварительно зарегистрироваться по телефонам 5511 626 и 5598 0077.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 5598 0077 или по электронной почте kool@eraharidus.ee. Гимназия Edu Valem находится по адресу Tartu maantee 14.

Основная ступень школы Edu Valem впервые приняла учеников в 2011 году. Обучение проходит в самых современных условиях с использованием новейших технологий. Особое внимание в школе уделяется изучению точных наук и языков.

Учебный процесс построен таким образом, чтобы развивать у учащихся навыки самостоятельной работы, уменьшая тем самым нагрузку на родителей. К примеру, ученики могут оставаться в школе после занятий до шести вечера, чтобы при необходимости получать дополнительные консультаций при подготовке домашних заданий.

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