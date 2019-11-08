В Таллинне открыта новая велодорожка
Завершены работы по созданию ведущей вдоль Палдиского шоссе велодорожки от первого въезда на улицу Ыйсмяэ до улицы Ярвеотса. Дорожка открыта для движения.
Завершены работы по созданию ведущей вдоль Палдиского шоссе велодорожки от первого въезда на улицу Ыйсмяэ до улицы Ярвеотса. Дорожка открыта для движения.
"Только что завершенная велодорожка, - рассказал вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, - соединяет велодорожку, созданную в ходе реконструкции транспортной развязки в Хааберсти, с велодорожкой, проложенной во время создания на Палдиском шоссе участка с бетонным покрытием".
Длина новой велодорожки - 1,2 км, а ширина ее покрытия - 4 метра. На участке созданы три места отдыха со скамейками, мусорными урнами и стойками для велосипедов. При выборе трассы учитывались необходимость максимального сохранения зеленых насаждений, а также в перспективе четырехрядное движение по Палдискому шоссе.
На перекрестке расположенного у озера Харку второго въезда на улицу Ыйсмяэ и Палдиского шоссе для обеспечения безопасности участников движения по велодорожке созданы ограниченные гранитным бордюром островки безопасности. На пешеходных переходах установлены специальное освещение и камни Брайля, облегчающие передвижение людей с нарушениями зрения.
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