В Таллинне открыта новая велодорожка

"Только что завершенная велодорожка, - рассказал вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, - соединяет велодорожку, созданную в ходе реконструкции транспортной развязки в Хааберсти, с велодорожкой, проложенной во время создания на Палдиском шоссе участка с бетонным покрытием".

Длина новой велодорожки - 1,2 км, а ширина ее покрытия - 4 метра. На участке созданы три места отдыха со скамейками, мусорными урнами и стойками для велосипедов. При выборе трассы учитывались необходимость максимального сохранения зеленых насаждений, а также в перспективе четырехрядное движение по Палдискому шоссе.

На перекрестке расположенного у озера Харку второго въезда на улицу Ыйсмяэ и Палдиского шоссе для обеспечения безопасности участников движения по велодорожке созданы ограниченные гранитным бордюром островки безопасности. На пешеходных переходах установлены специальное освещение и камни Брайля, облегчающие передвижение людей с нарушениями зрения.