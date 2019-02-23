В Таллинне открылся Центр лечения боли Medicum



Для выполнения специальных процедур врачи используют современную технику и технологии, а также новейшие для Эстонии методы лечения. Центр обладает современной диагностической базой.

”Комплексный подход в лечении охватывает весь спектр лекарств и блокады различных областей нервной системы. В лечении пациентов используются методы реабилитации и физиотерапии, которые вместе с услугами открываемого Центра лечения боли образуют полный комплекс. Мы приобрели оборудование, позволяющее оказывать пациентам уникальное в Эстонии лечение”, — сказал руководитель Центра боли Medicum доктор Борис Габович.

Центр боли Medicum — единственный в Эстонии, где проводятся процедуры радиочастотной и криоабляции. Например, криоабляция используется при послеоперационной хронической боли и постгерпетической невралгии, а радиочастотная абляция — при хронической боли в спине.

”Открытие Центра боли Medicum — хорошй пример того, что частные медицинские учреждения зачастую дополняют или даже являются пионерами в каких-то сферах, которые по тем или иным причинам не привлекают государственные больницы. Лечение боли развивается в Эстонии благодаря большому энтузиазму маленькой группы врачей и сестер. Я уверен, что открытие Центра в значительной мере улучшит доступность медицинской помощи пациентам в северной части Эстонии, а также станет краеугольным камнем подготовки новых медицинских специалистов в стране”, — сказал председатель правления Medicum Тынис Аллик.