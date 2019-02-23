В Таллинне открылся Центр лечения боли Medicum

Медицинский центр Medicum открыл Центр лечения боли. Одна из основных целей создания и открытия Центра — оказывать помощь пациентам с любыми типами острой и хронической боли, кроме головной боли, в тех случаях, когда обычные методы лечения уже не помогают.
Для выполнения специальных процедур врачи используют современную технику и технологии, а также новейшие для Эстонии методы лечения. Центр обладает современной диагностической базой.
”Комплексный подход в лечении охватывает весь спектр лекарств и блокады различных областей нервной системы. В лечении пациентов используются методы реабилитации и физиотерапии, которые вместе с услугами открываемого Центра лечения боли образуют полный комплекс. Мы приобрели оборудование, позволяющее оказывать пациентам уникальное в Эстонии лечение”, — сказал руководитель Центра боли Medicum доктор Борис Габович.
Центр боли Medicum — единственный в Эстонии, где проводятся процедуры радиочастотной и криоабляции. Например, криоабляция используется при послеоперационной хронической боли и постгерпетической невралгии, а радиочастотная абляция — при хронической боли в спине.
”Открытие Центра боли Medicum — хорошй пример того, что частные медицинские учреждения зачастую дополняют или даже являются пионерами в каких-то сферах, которые по тем или иным причинам не привлекают государственные больницы. Лечение боли развивается в Эстонии благодаря большому энтузиазму маленькой группы врачей и сестер. Я уверен, что открытие Центра в значительной мере улучшит доступность медицинской помощи пациентам в северной части Эстонии, а также станет краеугольным камнем подготовки новых медицинских специалистов в стране”, — сказал председатель правления Medicum Тынис Аллик.
С сентября 2019 года Центр лечения боли Medicum станет базой резидентуры медицинского факультета Тартуского университета. ”В этом году у всех врачей-резидентов анестезиологии и интенсивной терапии появится обязательный двухмесячный учебный курс лечения боли, который можно пройти в нашем Центре. Это значительное дополнение в обучении врачей”, — добавил Тынис Аллик.
Центр лечения боли Medicum находится по адресу город Таллин, улица Пунане, 61. В Центре работают четыре врача, двое из них — единственные в Эстонии дипломанты Европейской Федерации Боли EFIC.
Для регистрации на прием к врачу требуется направление от семейного врача или от врача-специалиста. На платный прием можно зарегистрироваться без направления.