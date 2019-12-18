В Таллинне откроется уникальная экспресс-клиника

На платный приём в экспресс-клинику могут приходить пациенты, независимо от того, в список какого семейного врача они внесены, а также те, кто вообще не имеет семейного врача. В экспресс-клиниках принимают как взрослых, так и детей. Для посещения клиники не надо бронировать время визита, приём ведётся в порядке живой очереди. Время имеет смысл бронировать только для того, чтобы обеспечить себе возможность попасть на приём без всякого ожидания.

”Современные экспресс-клиники, открываемые в торговых центрах, без сомнения, ускорят для людей решение различных проблем со здоровьем и сделают это более удобным”, — считает Ламбот и выражает надежду, что клиники с уникальной концепцией, которые будут располагаться на траектории повседневного движения людей, и в которых можно будет быстро попасть на приём к медсестре или врачу также в вечернее время и в выходные дни, могут существенно снизить нагрузку на отделы экстренной медицинской помощи.

Департамент здравоохранения, прежде чем выдать разрешение на деятельность экспресс-клиник, проделал обстоятельный анализ. ”Это совершенно естественно, ведь речь идёт о новом подходе”, — пояснила Ламбот, со своей стороны высоко оценив профессионализм и конструктивность Департамента.

Приём в экспресс-клинике платный, например, стоимость обычного приёма медсестры — 25 евро, к этой сумме в случае необходимости добавляется стоимость проведения анализов или оказания других дополнительных услуг. С дополнительной информацией о новых экспресс-клиниках можно ознакомиться на www.kiirkliinik.ee