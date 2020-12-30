В Таллинне откроется посольство Индии
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что правительство Индии решило открыть посольство в Таллинне. Это будет первое индийское посольство в странах Балтии, пишет rus.err.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил, что правительство Индии решило открыть посольство в Таллинне. Это будет первое индийское посольство в странах Балтии, пишет rus.err.
Урмас Рейнсалу в социальных сетях назвал это решение приятным предновогодним сюрпризом.
"Этому способствовали упорная работа наших дипломатов, успешный визит вице-президента Индии, мои встречи с премьер-министром Индии и министром иностранных дел и, конечно же, решение Таллинна установить статую Махатмы Ганди", - заявил министр.
"Индия - большой друг Эстонии, мы сотрудничаем в Совете безопасности ООН, член которого Индия станет со следующего года", - добавил Рейнсалу.
Посольство Эстонии в Индии открылось в 2013 году.
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