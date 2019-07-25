В Таллинне около памятника ”Русалка” меняется организация движения

”На этом участке полосы движения будут организованы по схеме 2+1. В утренний час пик с 07.00 до 15.00 будут открыты две полосы в сторону Кесклинна и одна полоса из центра города. В вечерний час пик с 15.00 до 07.00 буду открыты две полосы движения из Кесклинна и одна полоса движения в центр города. Это значит, что средняя полоса будет менять направление движения в 7.00 утра и днем в 15.00”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Данная схема организации движения будет действовать с 26 июля по 3 августа.

”Просим следовать временным знакам организации движения и установленным ограничениям скорости. Приносим извинения за временные неудобства и надеемся на понимание”, — добавил Свет.

