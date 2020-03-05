В Таллинне ограничат скорость движения на электросамокатах

"В Старом городе точно появятся места, в которых нельзя будет оставлять электросамокаты. В первую очередь это касается узких улиц. Запрет можно было бы ввести и на других территориях с ценной атмосферой", – сообщил новостному порталу ERR старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Таллиннские власти также обсудили необходимость ограничения скорости при движении на электросамокатах, например, на Рейди теэ, по словам света, ограничение могло бы составлять 25 км/час, а на узких улицах еще меньше.

Как отметил старейшина, свои намерения предлагать такую услугу властям озвучили представители пяти фирм, в том числе Bolt и Citybee.

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