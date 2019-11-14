В Таллинне обсудят доминирование эстонского, роль английского и проблемы двуязычия

Конференцию откроет министр образования Тынис Лукас. «Эстонцы всегда считали важным изучение иностранных языков. Знание языков помогало нам как в жизни в Эстонии, где за всю нашу историю пересекались влияния разных языков и культур, так и в работе или учебе за рубежом. Поэтому мы не боимся других языков, наше общество, наоборот, открыто. Однако государственным языком Эстонской Республики является эстонский язык, и для сохранения нашего народа, языка и культуры единственно возможным является то, что эстонский язык здесь доминирует, и на нем можно общаться по всей Эстонии. Всем живущим в Эстонии людям с другим родным языком государство создает возможности изучения эстонского языка, чтобы не возникало сегрегации, и все члены общества могли бы в равной мере проявлять свою активность», – сказал министр культуры Тынис Лукас.

Основной докладчик конференции, профессор-эмерит Копенгагенской школы бизнеса Роберт Филлипсон, сосредоточится в своем докладе на проблемах, связанных с распространением английского языка как универсального языка общения. По его оценке, наблюдается рост значимости английского языка по всей континентальной Европе и во многих учреждениях и видах деятельности ЕС, что способствует усилению лингвистической гегемонии английского языка и изоляции других языков, включая языки меньшинства. По его мнению, на уровне каждого государства-члена ЕС должна быть официально принята и реализована языковая политика, которая способна поддерживать активный баланс между национальными и иностранными языками на всех уровнях образования.

Руководитель отдела подбора персонала Pipedrive Мирьям Лаурисаар расскажет о проблемах и достижениях Pipedrive при поиске баланса между принятием культурного разнообразия коллектива и позиционированием Pipedrive как эстонской компании.

Директор отделения языка и лингвистики Эссекского университета Моника С. Шмид представит на конференции результаты исследования, изучавшего вопросы утраты родного языка по причине проживания или работы в иноязычной среде. Ее доклад будет сосредоточен на влиянии утраты родного языка, в числе прочего, на связи с родиной, отношения с родственниками и трудовую деятельность.

Профессор онтолингвистики Эдинбургского университета Антонелла Сораче затронет в своем докладе вопросы языкового обучения и сохранения знания разных языков. Сораче считает важным владение двумя и более языками, вне зависимости от того, какие это языки. По ее словам, исследования показывают, что двуязычие, независимо от статуса и престижа языков, а также их распространенности в мире, может дать детям и взрослым широкий спектр языковых, когнитивных и социальных преимуществ: например, улучшенные межъязыковые способности и грамотность, хорошее понимание других людей, а также гибкость мышления в сложных ситуациях.