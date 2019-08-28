В Таллинне обновят большинство пешеходных переходов
В начале учебного года темпы движения в городе изменятся - вернутся тысячи школьников, которым после долгих каникул нужно заново освоиться в городской среде.
В начале учебного года темпы движения в городе изменятся - вернутся тысячи школьников, которым после долгих каникул нужно заново освоиться в городской среде.
На сегодняшней пресс-конференции по итогам заседания горуправы заместитель руководителя Таллиннского департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа подчеркнул, что в начале учебного года особенно важно, чтобы все участники движения - и водители, и пешеходы, и велосипедисты - были очень внимательны.
Ремонтные работы на дорогах города идут по графику, и к сентябрю все пешеходные переходы, в особенности вблизи детских учреждений, будут обновлены.
Вице-мэр Калле Кландорф напомнил, что в начале учебного года, как и прежде, работники муниципальной полиции придут на помощь полицейским.
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