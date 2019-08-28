В Таллинне обновят большинство пешеходных переходов

На сегодняшней пресс-конференции по итогам заседания горуправы заместитель руководителя Таллиннского департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа подчеркнул, что в начале учебного года особенно важно, чтобы все участники движения - и водители, и пешеходы, и велосипедисты - были очень внимательны.

Ремонтные работы на дорогах города идут по графику, и к сентябрю все пешеходные переходы, в особенности вблизи детских учреждений, будут обновлены.

Вице-мэр Калле Кландорф напомнил, что в начале учебного года, как и прежде, работники муниципальной полиции придут на помощь полицейским.