28.08.2019, 21:20

В Таллинне обновят большинство пешеходных переходов


rus.delfi.ee
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airBaltiku ja Neste kampaania
airBaltiku ja Neste kampaaniaFoto: Ester Vaitmaa

В начале учебного года темпы движения в городе изменятся - вернутся тысячи школьников, которым после долгих каникул нужно заново освоиться в городской среде.

На сегодняшней пресс-конференции по итогам заседания горуправы заместитель руководителя Таллиннского департамента транспорта Тальво Рюйтельмаа подчеркнул, что в начале учебного года особенно важно, чтобы все участники движения - и водители, и пешеходы, и велосипедисты - были очень внимательны.

Ремонтные работы на дорогах города идут по графику, и к сентябрю все пешеходные переходы, в особенности вблизи детских учреждений, будут обновлены.

Вице-мэр Калле Кландорф напомнил, что в начале учебного года, как и прежде, работники муниципальной полиции придут на помощь полицейским.

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