В Таллинне назвали лучших социальных работников 2019 года

По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, в уходящем году произошло несколько важных изменений в городской социальной сфере. ”В этом году были подняты важные темы, требовавшие изменений и новых подходов. В их числе новый порядок пользования социальным транспортом, изменение порядка ходатайства об универсальных пособиях, новый порядок ресоциализации и реализация проектов, помогающих людям, ухаживающим за близкими, — сказала Бешкина. — Для привлечения партнеров был заново созван круглый стол по вопросам защиты детей, обновленная специальная комиссия обсуждает темы, касающиеся людей с ограниченными возможностями, также обновлена коалиция на тему здоровья, занимающаяся важными темами, связанными со здоровьем, которые важны для общества”.

”Однако ни одно изменение или развитие не происходят сами по себе, за этим стоит наш самый ценный ресурс — люди. Социальный работник, который ежедневно трудится, чтобы улучшить условия жизни нуждающихся в помощи, а вместе с тем и жизненное пространство всех нас, — подчеркнула Бешкина. — Конечно, мы часто замечаем вокруг нуждающихся в помощи, но в меньшей степени тех, кто помогает им ежедневно. И все же, во многом именно благодаря этим людям, в будущем мы будет жить в лучшем мире”.