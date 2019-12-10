В Таллинне назвали лучших социальных работников 2019 года
Таллиннская горуправа и департамент социальной опеки и здравоохранения чествовали сегодня в Ратуше 11 выдающихся специалистов социальной сферы, передает коммуникационный отдел мэрии.
Таллиннская горуправа и департамент социальной опеки и здравоохранения чествовали сегодня в Ратуше 11 выдающихся специалистов социальной сферы, передает коммуникационный отдел мэрии.
По словам вице-мэра Таллинна Бетины Бешкиной, в уходящем году произошло несколько важных изменений в городской социальной сфере. ”В этом году были подняты важные темы, требовавшие изменений и новых подходов. В их числе новый порядок пользования социальным транспортом, изменение порядка ходатайства об универсальных пособиях, новый порядок ресоциализации и реализация проектов, помогающих людям, ухаживающим за близкими, — сказала Бешкина. — Для привлечения партнеров был заново созван круглый стол по вопросам защиты детей, обновленная специальная комиссия обсуждает темы, касающиеся людей с ограниченными возможностями, также обновлена коалиция на тему здоровья, занимающаяся важными темами, связанными со здоровьем, которые важны для общества”.
”Однако ни одно изменение или развитие не происходят сами по себе, за этим стоит наш самый ценный ресурс — люди. Социальный работник, который ежедневно трудится, чтобы улучшить условия жизни нуждающихся в помощи, а вместе с тем и жизненное пространство всех нас, — подчеркнула Бешкина. — Конечно, мы часто замечаем вокруг нуждающихся в помощи, но в меньшей степени тех, кто помогает им ежедневно. И все же, во многом именно благодаря этим людям, в будущем мы будет жить в лучшем мире”.
Благодарственные грамоты получили руководитель социальной службы отдела социальной опеки Таллиннской Кесклиннаской управы Келли Теэде, главный специалист социальной службы отдела социальной опеки Таллиннской Ласнамяэской управы Кати Пыльм, заместитель руководителя социальной службы отдела социальной опеки Таллиннской Кристийнеской управы Маарика Масикас, семейный работник Таллиннского семейного центра Келли Лоопере, старший специалист отдела защиты детей социальной службы отдела социальной опеки Таллиннской Пиритаской управы Марью Покровски, руководитель по качеству Кяоского опорного центра Яне Лангеметс, член правления Koduhospiits OÜ Кристи Луксеп, арт-терапевт НКО Convictus Виктория Винклер, руководитель команды реабилитации Таллиннского Центра душевного здоровья Ирене Каду, главный специалист отдела развития и администрирования Таллиннского департамента социальной опеки и здравоохранения Айре Йохансон, руководитель НКО ”Особый мир” Юлия Столберова.
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