В Таллинне начинается восстановительный ремонт улицы Якоби
В следующий понедельник, 1 июня, в Кесклинне начинается восстановительный ремонт улицы Якоби на участке от улицы Кельдримяэ до улицы Гильди.
В следующий понедельник, 1 июня, в Кесклинне начинается восстановительный ремонт улицы Якоби на участке от улицы Кельдримяэ до улицы Гильди.
”Работы по реконструкции улицы Якоби будут проходить поэтапно: сначала они затронут водопроводные сети, затем теплосети и в завершении пройдут дорожные работы, в ходе которых будет заменено асфальтовое покрытие. Также будут заменены износившиеся бордюры и не отвечающие нормам канализационные люки и обновлена дорожная разметка”, — сказала исполняющая обязанности района Кесклинн Ану Аус.
Работы по заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства осуществляет фирма OÜ Watercom. Работы по реконструкции водопроводной сети финансирует AS Tallinna Vesi, а работы по реконструкции теплосети Utilitas Tallinn AS и их осуществляет фирма KE Infra AS.
Стоимость работ составит около 68 000 евро и они будут завершены к августу 2020 года.
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