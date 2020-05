В Таллинне начинается восстановительный ремонт улицы Якоби

”Работы по реконструкции улицы Якоби будут проходить поэтапно: сначала они затронут водопроводные сети, затем теплосети и в завершении пройдут дорожные работы, в ходе которых будет заменено асфальтовое покрытие. Также будут заменены износившиеся бордюры и не отвечающие нормам канализационные люки и обновлена дорожная разметка”, — сказала исполняющая обязанности района Кесклинн Ану Аус.

Работы по заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства осуществляет фирма OÜ Watercom. Работы по реконструкции водопроводной сети финансирует AS Tallinna Vesi, а работы по реконструкции теплосети Utilitas Tallinn AS и их осуществляет фирма KE Infra AS.

Стоимость работ составит около 68 000 евро и они будут завершены к августу 2020 года.