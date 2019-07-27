В Таллинне начинается сооружение туннеля под Эхитаяте теэ. С 5 августа будет ограничено движение

"Под так называемой Ныммеской горкой на улице Эхитаяте будет проложен 40-метровый в длину и 6-метровый в диаметре туннель, — пояснил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф. — Он позволит пользователям тропы здоровья Нымме-Мустамяэ, в том числе лыжникам, проходить трассу, не пересекая загруженную улицу Эхитаяте".
Но на дальнейших этапах сооружения туннеля помехи движению транспорта неизбежны. С 5 по 25 августа улица Эхитаяте между улицей Мяннилийва и Рыночной площадью будет закрыта не только для движения обычного транспорта, но и пешеходов. До 11 августа там будет обеспечиваться коридор для общественного транспорта.
Объезд возможен по бульвару Сыпрузе, улицам Сютисте, Тервизе, Рахумяэ и Раудтеэ. Пешеходов просят использовать тропы здоровья и следить за временными указателями. С 12 по 18 августа участок будет полностью закрыт для движения, а автобусы линий 10; 23; 27; 33; 36 и 45 пойдут в объезд.
Срок завершения работ — сентябрь, стоимость — 533 тысячи евро.
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