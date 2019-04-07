07.04.2019, 11:10
В Таллинне начинается ремонт улицы Хийу-Сууртюки
С понедельника, 8 апреля, начинается реконструкция 225-метрового участка улицы Хийу-Сууртюки между улицами Вяэна и Харку.
С понедельника, 8 апреля, начинается реконструкция 225-метрового участка улицы Хийу-Сууртюки между улицами Вяэна и Харку.
Особенностью реконструированной улицы станет тротуар разной ширины — от 1 до 2,6 метра. Это делается для того, чтобы не пострадали растущие вдоль него деревья. Помимо проезжей части, реконструкции подвернутся также водопроводные и канализационные трассы, ливневая канализация, освещение и прочее благоустройство, сообщает Раэпресс.
Стоимость работ, не включающая расходы на водопровод и канализацию, финансируемые их другого источника, — 360 тысяч евро, срок завершения — 15 июля.
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