В Таллинне начинается ремонт улицы Хийу-Сууртюки

Особенностью реконструированной улицы станет тротуар разной ширины — от 1 до 2,6 метра. Это делается для того, чтобы не пострадали растущие вдоль него деревья. Помимо проезжей части, реконструкции подвернутся также водопроводные и канализационные трассы, ливневая канализация, освещение и прочее благоустройство, сообщает Раэпресс.

Стоимость работ, не включающая расходы на водопровод и канализацию, финансируемые их другого источника, — 360 тысяч евро, срок завершения — 15 июля.