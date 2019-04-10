В Таллинне начинается общегородская экологическая кампания "Месячник благоустройства"

26 апреля в лесу Ярве состоится стартовая толока Месячника. Толока организована с участием Управ района Кесклинна. В толоке примут участие члены горуправы, работники городских учреждений, члены спортклуба Спарта, добровольцы.

В рамках Месячника благоустройства жители Таллинна снова смогут бесплатно сдать опасные отходы. Мобильные пункты сбора выйдут на маршруты 27-28 апреля и 4-5 мая. Дополнительную информацию о точном времени и расположении остановок можно получить на Интернет страницах районов города и Месячника благоустройства, а также в районных газетах.

4 мая в 10:00 на пляже Штромка начнётся общегородская толока "Чистый берег". Будут убраны пляжная зона и прилегающий к пляжу парк. Кроме этого добровольцы смогут повысить свою осведомлённость о том, какую угрозу для моря представляет собой мусор, оставленный на берегу. Познавательная часть толоки будет включать игры и викторины под руководством ведущего Евгения Тимощука, а также получасовую дискуссию на тему защиты морской среды от мусора, в которой примут участие зоолог Алексей Туровский и эксперт по отходам Харри Моора. День толоки завершит традиционный суп и концерт ансамбля L'Dorado. Толоку организует Департамент окружающей среды г. Таллинна в сотрудничестве с районной управой Пыхья-Таллинна. В этот же день толоки в прибрежных районах Балтийского моря пройдут также в Хельсинки и Турку. Мэры Таллинна, Хельсинки и Турку обратились воззванием ко всем самоуправлениям на побережья Балтийского моря в Эстонии и в Финляндии присоединиться к толокам по уборке берегов моря и водоёмов, связанных с морем, 4 мая 2019 года.

Повышению осведомленности по вопросам защиты окружающей среды среди учащихся будет уделено особое внимание в рамках проекта Месячника благоустройства "Знаем, видим и делаем". На первом этапе проекта для гимназистов Таллиннской гимназии Мустйыэ будет организовано занятие на тему морского мусора, которое проведет эксперт Департамента окружающей среды Таллинна. Затем для учеников будет организована учебная экскурсия на станцию очистки сточных вод Пальяссааре. На третьем этапе проекта школьники организуют на территории своей школы или в её окрестностях толоку.

В канун Месячника благоустройства выйдет из печати обновлённая брошюра "Азбуки благоустройства", которая вобрала в себя информацию о городской среде, домашних питомцах, отходах, детских площадках и кладбищах. Также в брошюре изложена информация, полезная для собственников недвижимости, а также общие сведения, куда обращаться по вопросам, касающимся благоустройства города. В этом году добавлен раздел, касающийся преимуществ использования ламельных шин. С начала Месячника благоустройства "Азбука благоустройства" предлагается всем бесплатно в управах районов города, Департаменте окружающей среды г. Таллинн, а также информационном зале Горуправы Таллинна.

Подробнее о мероприятиях месячника благоустройства читайте здесь.