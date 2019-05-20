В Таллинне началось нанесение дорожной разметки

Как сообщил вице-мэр столицы Андрей Новиков, в плане обновление разметки более чем на 40 тысячах квадратных метров асфальтового покрытия и обойдется это почти в 600 тысяч евро. Работы начались с центра города и будут вестись по ночам, чтобы как можно меньше мешать движению.

Новиков также призвал водителей не наезжать на свеженанесенную разметку до прохода автомобиля сопровождения, чтобы не портить ни разметку, ни собственный автомобиль.