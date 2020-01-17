В Таллинне начали обучать авиационных механиков

Прием документов на учебную программу продлится до 21 января 2020 года.

”Авиация — чрезвычайно крупная и привлекательная индустрия. Обучение предлагает не только образование, но и прекрасную возможность в то же время работать в одной из лучших компаний по обслуживанию самолетов в Прибалтике без имеющегося профессионального образования. После 2 лет обучения все пути открыты, и можно работать самостоятельно в Эстонии или в других странах мира”, — сказал Ристо Мяэотс, генеральный директор Magnetic MRO.

Кевин Паррас — один из десяти учеников, успешно завершивших двухлетнюю программу обучения Magnetic MRO на авиационного механика в январе этого года. По его словам, это обучение — быстрый способ натренировать себя и положить начало карьере длиною в жизнь в привлекательной авиационной промышленности. ”Фантастический способ начать свой путь в авиации без специального образования”, — подчеркивает Парра преимущество обучения.